Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы

МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Белоруссия на фоне активности украинских беспилотников дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов республики, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.
«Наращена система постов визуального наблюдения с одной целью — обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — приводит его слова пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
Северинчик обратил внимание на активность украинских беспилотников. «Необходимо учитывать, что подразделения вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области», — пояснил он.