Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы

Северинчик обратил внимание на активность украинских беспилотников. «Необходимо учитывать, что подразделения вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области», — пояснил он.