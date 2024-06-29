Лукашенко поздравил Витебск с 1050-летием города, назвав его культурной столицей

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как информирует его пресс-служба, поздравил жителей Витебска с 1050-летием города. Президент отметил: Витебск — один древнейших городов Беларуси, он по праву считается культурной столицей республики.
Лукашенко констатировал, что Витебщина подарила не только Беларуси, но и всему миру немало выдающихся личностей: Ефросиния Полоцкая, Марк Шагал, Алексей Дударев. Современный Витебск — столица «Славянского базара», самобытного фестиваля искусств, который ежегодно собирает на своих площадках сотни артистов и тысячи зрителей.
Президент отметил также, что в настоящее время регион активно развивается в самых разных областях: от нефтехимии и металлургии, до строительства, пищевой промышленности и производства фармпрератов.
— Гостеприимные люди с широкой душой и щедрым сердцем, которые своим трудом созидают благополучие на родной земле, — охарактеризовал Александр Лукашенко жителей Витебщины. — Убежден, что и впредь вы сделаете все, чтобы областной центр процветал и хорошел на радость жителям и гостям Беларуси, — говорится в поздравлении белорусского президента.