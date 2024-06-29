Лукашенко поздравил Витебск с 1050-летием города, назвав его культурной столицей

— Гостеприимные люди с широкой душой и щедрым сердцем, которые своим трудом созидают благополучие на родной земле, — охарактеризовал Александр Лукашенко жителей Витебщины. — Убежден, что и впредь вы сделаете все, чтобы областной центр процветал и хорошел на радость жителям и гостям Беларуси, — говорится в поздравлении белорусского президента.