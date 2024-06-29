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Белоруссия вывела к границе с Украиной дополнительные силы ПВО

Начальник зенитных ракетных войск ВС Белоруссии Андрей Северинчик заявил о резком увеличении числа полетов беспилотников, которые ведут разведку в приграничных районах страны. На фоне этого, как сообщил господин Северинчик, к южным границам Белоруссии вывели дополнительные силы ПВО.

Источник: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

«Наращена система постов визуального наблюдения… Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов», — передает слова начальника зенитных ракетных войск пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Андрей Северинчик добавил, что для патрулирования границы, разведки и реагирования дежурные экипажи авиации осуществляют полеты в круглосуточном режиме. Он уточнил, что ВВС страны работают в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета.

Обстановку в воздушном пространстве Белоруссии на границе с Украиной Андрей Северинчик назвал напряженной. По его словам, войска фиксируют постоянное нарушение государственной границы. О конкретных фактах нарушений, как сказал господин Северинчик, Минобороны может рассказывать не всегда «в связи с выполняемой задачей».

Вчера, 28 июня, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о пресечении нарушения воздушного пространства квадрокоптером, который летел с территории Украины. В ведомстве добавили, что разведывательные полеты украинских БПЛА фиксируются регулярно.