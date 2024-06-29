Белоруссия вывела к границе с Украиной дополнительные силы ПВО

Обстановку в воздушном пространстве Белоруссии на границе с Украиной Андрей Северинчик назвал напряженной. По его словам, войска фиксируют постоянное нарушение государственной границы. О конкретных фактах нарушений, как сказал господин Северинчик, Минобороны может рассказывать не всегда «в связи с выполняемой задачей».