МИД прокомментировал недопуск белорусских депутатов на ПА ОБСЕ

Ранее стало известно, что делегацию Национального собрания Республики Беларусь не допустили к участию в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая началась в субботу в Бухаресте.
«Действия Бухареста ведут к еще большему разобщению в условиях и так серьезной эскалации военно-политической ситуации в регионе ОБСЕ», — сказал Глаз, отметив, что, к сожалению, такие шаги со стороны западных стран вошли в систему.
По словам представителя МИД, Румыния обязана соблюдать принцип открытости — это закреплено в отдельной резолюции ПА 2016 года, которая предусматривает беспрепятственный доступ членов ассамблеи к любым официальным мероприятиям ОБСЕ.
«Так что, присутствие на Ассамблее — законное право наших парламентариев», — отметил Глаз.
При этом он подчеркнул, что решение о недопуске было принято группой стран намеренно, оно направлено на подрыв основ ОБСЕ и показывает, что они не собираются соблюдать установленные правила.
Глаз отметил, что такие поступки нивелируют роль организации как ключевого форума для межпарламентского взаимодействия и ведут к недееспособности ее механизмов.
В МИД также назвали оправданным заявление белорусских депутатов об отказе признавать решения сессии в Будапеште.
Очередная сессия ПА ОБСЕ начнется 29 июня в Бухаресте и завершится 3 июля. В ее рамках запланировано проведение пленарных заседаний, а также заседаний постоянных и общих комитетов.