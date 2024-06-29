Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

По данным ведомства, на улицах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий приняты дополнительные меры безопасности. Увеличено количество нарядов, усилен визуальный контроль с использованием камер видеонаблюдения.
На въездах в город работают стационарные посты полиции «Рубеж», где проверяют документы и автомобили на наличие запрещенных веществ.
Особое внимание обращено на обеспечение безопасности на автодорогах. Во время прохождения специальных колонн делегаций будет временно ограничено движение на магистральных улицах столицы.
Вместе с тем, каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено.
Департамент полиции города Астаны призывает жителей и гостей столицы сохранять общественный порядок, с пониманием отнестись к принимаемым мерам по обеспечению безопасности.