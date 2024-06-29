Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а также предупреждения и пресечения правонарушений в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.