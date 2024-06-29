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Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а также предупреждения и пресечения правонарушений в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Источник: Kazinform

По данным ведомства, на улицах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий приняты дополнительные меры безопасности. Увеличено количество нарядов, усилен визуальный контроль с использованием камер видеонаблюдения.

На въездах в город работают стационарные посты полиции «Рубеж», где проверяют документы и автомобили на наличие запрещенных веществ.

Особое внимание обращено на обеспечение безопасности на автодорогах. Во время прохождения специальных колонн делегаций будет временно ограничено движение на магистральных улицах столицы.

Вместе с тем, каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено.

Департамент полиции города Астаны призывает жителей и гостей столицы сохранять общественный порядок, с пониманием отнестись к принимаемым мерам по обеспечению безопасности.

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