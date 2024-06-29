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Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина

ТОКИО, 29 июн — РИА Новости. Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу.

Источник: Reuters

Пост генерального прокурора займет 61-летняя Наоми Унэмото. Сейчас она возглавляет высокую прокуратуру Токио, в ее ведении находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и других. Она возглавляет высокую прокуратуру Токио с 1 января прошлого года и также стала первой женщиной и на этом посту.

В Японии широко освещается проблема недостаточного представительства женщин на руководящих постах, поэтому каждый случай, когда женщина возглавляет крупную структуру или ведомство, становится поводом для освещения в прессе.

Прокуратура