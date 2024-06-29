Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина

Пост генерального прокурора займет 61-летняя Наоми Унэмото. Сейчас она возглавляет высокую прокуратуру Токио, в ее ведении находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и других. Она возглавляет высокую прокуратуру Токио с 1 января прошлого года и также стала первой женщиной и на этом посту.