«Путин преподал урок». СМИ назвали главную ошибку США

«Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется или что она всегда сможет его защитить. Однако после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Они увязли в Афганистане и Ираке. Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России», — сообщается в материале.