Генштаб о южной границе: наблюдаем непонятную активность

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Обстановка на южной границе Беларуси остается сложной, ситуация на ней меняется каждый день, заявил начальник Генерального штаба ВС республики Павел Муравейко.
«Обстановка на нашей южной границе достаточно сложная. И она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону», — цитирует его слова пресс-служба Минобороны.
Муравейко напомнил, что протяженность белорусско-украинской границы составляет 1084 километра.
«Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины», — сказал он.
По словам начальника Генштаба, в частности, в город Овруч в Житомирской области прибыли подразделения спецназа 1-й президентской бригады, а это не может не настораживать.
Кроме того, фиксируются передвижение войск на сопредельной территории, полеты беспилотников «Байрактар». При этом белорусские военные сталкиваются с провокациями беспилотной авиации на тактическом уровне, которая нарушает границу.
Минобороны: напряженность на границе с Украиной нарастает>>>.
Также, по сведениям Муравейко, украинская сторона на границе делает минные заграждения и возводит инженерные сооружения. Поэтому белорусская армия вынуждена перемещать туда подразделения, наращивать силы на отдельных направлениях, готовиться к прикрытию, в том числе с применением артиллерии.
Глава Генштаба отметил, что пока явных резонансных провокаций не произошло — благодаря здравому смыслу, который имеется на всех уровнях, политическим достижениям, пограничному взаимодействию и действиям белорусских войск. Однако при этом реальные вызовы четко просматриваются: армия их видит и держит руку на пульсе.