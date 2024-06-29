Генштаб о южной границе: наблюдаем непонятную активность

Глава Генштаба отметил, что пока явных резонансных провокаций не произошло — благодаря здравому смыслу, который имеется на всех уровнях, политическим достижениям, пограничному взаимодействию и действиям белорусских войск. Однако при этом реальные вызовы четко просматриваются: армия их видит и держит руку на пульсе.