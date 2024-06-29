В Беларуси хотят штрафовать пассажиров, а не водителей за непристегнутые ремни

Белорусские перевозчики предлагают активнее штрафовать пассажиров за непристегнутые ремни. Соответствующая инициатива, как пишет Sputnik.by, была высказана на недавней встрече в Гродно, на которой присутствовали как руководители фирм-перевозчиков, так и представители ГАИ, Транспортной инспекции, Следственного комитета, Оператора пассажирских перевозов.
Водители подняли один из наиболее остро стоящих в их деятельности вопросов: пассажиры пристегиваются ремнями безопасности только во время отправления по маршруту, когда их проверяют, а во время движения в пути многие из них ремнями безопасности не пользуются. За подобные нарушения по действующим нормам в настоящее время штрафы выписывают именно водителям транспортных средств, а не пассажирам. Водители предлагают переложить ответственность на пассажиров и штрафовать их.
Отмечается, что представители ГАИ согласились с подобными доводами водителей и пообещали, что станут уделять больше внимания пассажирам. Правда, водителям не удастся избежать наказания.
Скажем также, что по правилам непристегнутый ремнем пассажир в случае проверки со стороны сотрудников ГАИ получает предупреждение, во второй раз выписывается штраф.