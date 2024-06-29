В Беларуси хотят штрафовать пассажиров, а не водителей за непристегнутые ремни

Водители подняли один из наиболее остро стоящих в их деятельности вопросов: пассажиры пристегиваются ремнями безопасности только во время отправления по маршруту, когда их проверяют, а во время движения в пути многие из них ремнями безопасности не пользуются. За подобные нарушения по действующим нормам в настоящее время штрафы выписывают именно водителям транспортных средств, а не пассажирам. Водители предлагают переложить ответственность на пассажиров и штрафовать их.