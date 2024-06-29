Сенатор Сандерс оценил выступление Байдена на дебатах с Трампом

«Он не великий спорщик и необязательно великий оратор… Люди просто должны будут сказать: хорошо, знаете что? Да, он стар. Да, он не так красноречив, как ему следовало бы быть. Но вы голосуете за человека, чья политика будет влиять на вашу жизнь… Байден — кандидат… Я полагаю, что он будет кандидатом. Я сделаю все возможное, чтобы его избрали», — заявил сенатор порталу Semafor.
По словам Сандерса, Байден не был сосредоточен во время дебатов.
Портал отмечает, что в ходе выступления в одном из технических колледжей в городе О-Клэр штата Висконсин сенатор заявлял, что дебаты прошли «не очень хорошо», но добавил, что у людей в некоторых районах страны ни один из кандидатов не вызывает особого энтузиазма, подчеркнув, что Байден все еще может победить.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Сандерс безуспешно пытался получить номинацию на выборы президента США от Демократической партии в 2016 и 2020 годах. Оба раза он выдвигал программу, за которую противники причисляли его к социалистам и коммунистам. Сам он называет себя социал-демократом. Сандерс представляет свой штат в сенате в качестве независимого парламентария, он последовательно переизбирается с 2006 года.