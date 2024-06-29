Страны СНГ объединяют усилия в области сейсмостойкого строительства

В заседании приняли участие представители пяти стран-участниц СНГ, а также приглашенные специалисты из Канады, Китая, Германии и Японии.
Мероприятие прошло под председательством генерального директора Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры Бегмана Кульбаева.
На открытии заседания Бегман Кульбаев отметил важность объединения усилий по разработке и реализации единой технической политики в области сейсмостойкого строительства. С учетом последних разрушительных землетрясений по всему миру, он подчеркнул необходимость международного взаимодействия.
Деятельность Базовой организации государств-участников СНГ играет ключевую роль в совершенствовании сейсмической безопасности в регионе. Заседание организации имеет стратегическое значение для укрепления сотрудничества между странами и обмена опытом.
В ходе заседания были представлены доклады по единой нормативной базе для стран Центральной Азии, опыту паспортизации зданий, сейсмическим испытаниям, методам снижения сейсмических рисков, деятельности международных ассоциаций и последним достижениям в области сейсмостойкого строительства.
В свою очередь АО «КазНИИСА» представило результаты оперативного обследования зданий после землетрясений, прошедших 23 января и 4 марта 2024 года в городе Алматы.
К заседанию были приурочены семинары, конференции и тренинги для специалистов, а также проведены вибродинамические испытания.
Напомним, что статус Базовой организации государств-участников СНГ в области сейсмостойкого строительства (БОСС) в 2019 году был присвоен Казахскому научно-исследовательскому и проектному институту строительства и архитектуры.
Организация таких проектов способствует развитию строительной отрасли. Снижение последствий разрушительных землетрясений помогает избежать значительных экономических потерь.