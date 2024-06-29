«Мы на пороге». В США сделали тревожное заявление о войне с Россией

«Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть, а Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом», — говорит профессор.