«Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть, а Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом», — говорит профессор.
В материале также подчеркивается, что эскалацию можно остановить, если обе стороны будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.