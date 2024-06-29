Политик в ФРГ заявил, что спецслужбы США мешали строительству «Северного потока — 2»

В пятницу в парламенте региона прошли закрытые слушания по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока — 2».
«Два свидетеля заявили сегодня, что представители спецслужб США выступали за предотвращение постройки “Северного потока — 2” и предлагали поддержку экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании», — говорится в сообщении Крюгера, которое распространено на ресурсах регионального отделения СДПГ. Свидетель также рассказал, что один из агентов напрямую обращался к нему.
Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург — Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода, он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился «вклад в продолжение строительства газопровода “Северный поток — 2”. При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.
О газопроводе.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее «на трех нитках морских газопроводов “Северный поток” и “Северный поток — 2”. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.