Кадыров призвал Бастрыкина «предельно аккуратно» говорить об исламе и терактах

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что «оголтелые фанатики и шайтаны» не имеют отношения ни к одной из религий, к какой бы из них они сами себя ни причисляли. Он добавил, что сейчас все народы России «едины и сплочены как никогда», чем следует дорожить.
23 июня вооруженные мужчины напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в дагестанских Махачкале и Дербенте. Погиб 21 человек. Пятеро предполагаемых преступников были ликвидированы. Возбуждено дело о теракте.
Захват заложников в Ростове-на-Дону произошел 16 июня. Тогда шестеро заключенных СИЗО-1, некоторые из которых были осуждены по террористическим статьям, захватили в заложники двух сотрудников — 23-летнего Виктора Кончакова и его начальника Алeкcaндра Богму. На видео, распространяемом в тот день, один из захватчиков сказал, что «моджахеды ''Исламского государства''» (признано террористической организацией и запрещено в России) захватили ростовский централ". После штурма ФСИН сообщила об освобождении заложников и ликвидации захватчиков.