Кадыров призвал Бастрыкина «предельно аккуратно» говорить об исламе и терактах

Глава Чечни добавил, что «оголтелые фанатики и шайтаны» не имеют отношения ни к одной из религий, к какой бы из них они сами себя ни причисляли. Он добавил, что сейчас все народы России «едины и сплочены как никогда», чем следует дорожить.