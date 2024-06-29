Алексей Текслер поздравил офицеров боевой авиации с окончанием обучения

апомним, Челябинский филиал Военного учебно-научного центра стал преемником Челябинского авиационного училища штурманов. В этом году обучение здесь завершили 150 офицеров, трое — с золотой медалью, 14 — с красным диплом. В торжественном построении приняли участие 120 офицеров боевого управления авиацией.