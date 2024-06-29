Алексей Текслер поздравил офицеров боевой авиации с окончанием обучения

апомним, Челябинский филиал Военного учебно-научного центра стал преемником Челябинского авиационного училища штурманов. В этом году обучение здесь завершили 150 офицеров, трое — с золотой медалью, 14 — с красным диплом. В торжественном построении приняли участие 120 офицеров боевого управления авиацией.
Алексей Текслер поздравил выпускников, отметив, что от успехов армии зависит судьба страны.
«Челябинская область всегда поддерживает армию, оказывает всю необходимую помощь. Верим в ваше достойное служение Отечеству, ценим вашу смелость и решительность. Будьте мужественными и стойкими!», — сказал глава региона.
Всего за годы работы учебное заведение подготовило более 44 тысяч авиационных специалистов, среди них 36 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 90 заслуженных штурманов-испытателей и 130 заслуженных военных штурманов.