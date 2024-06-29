В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки

«Единственный сценарий, при котором президент Байден отойдет в сторону после провала в дебатах, — это если небольшая группа его пожизненных сторонников, которые способствовали его баллотированию, внезапно <…> решит, что пришло время ему объявить о своем уходе», — говорится в публикации.