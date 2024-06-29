В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки

«Единственный сценарий, при котором президент Байден отойдет в сторону после провала в дебатах, — это если небольшая группа его пожизненных сторонников, которые способствовали его баллотированию, внезапно <…> решит, что пришло время ему объявить о своем уходе», — говорится в публикации.
По информации портала, на решения президента влияют, прежде всего, первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, а также друг и советник Тед Кауфман. Круг из ближайших соратников формировался десятилетиями, он играет определяющую роль в ключевых решениях главы Белого дома, уточняется в статье.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.