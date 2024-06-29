В Госдуме заявили о причастности дронов США к атакам на Севастополь

Он уточнил, что позиция Москвы по присутствию беспилотников-разведчиков США в Черном море ясна.
«Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков», — цитирует парламентария «РИА Новости».
Накануне, 28 июня, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала законными полеты американских дронов и самолетов над международными водами и заявила, что США продолжат это делать.
В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил (ВС) России внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в связи с участившимися полетами западных стратегических беспилотников над Черным морем. Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что увеличившееся число дронов США над морем указывает на растущую вовлеченность Запада в украинский конфликт.
За последнее время было зафиксировано несколько подобных инцидентов. 23 июня сообщалось, что беспилотник Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь. По последним данным, в результате атаки пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.