За последнее время было зафиксировано несколько подобных инцидентов. 23 июня сообщалось, что беспилотник Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь. По последним данным, в результате атаки пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.