В Самарской области будет создана новая программа поддержки талантов

Ранее художники обращались к главе региона за помощью. «Несколько недель назад мы встречались в Тольятти на замечательной набережной. Ко мне подошли представители художественного сообщества, рассказали о той работе, которая ведется, о тех настоящих мастерах, которые творят, и обозначили проблемы, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Вопрос не сегодняшнего дня: определенные решения уже были приняты. Мы сейчас посмотрим по ним внимательно, как, может быть, оптимизировать их и принять правильные решения, чтобы у всех кто хочет заниматься и занимается творчеством — таким широким, востребованным, любимому нашим жителям — была возможность работать комфортно».