Times сообщила об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря

По информации издания, с января по май этого года по меньшей мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно»: проходя над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, расположенными на морском дне, а также над нефте- и газопроводами в водах Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии, они замедляли ход. Газета связывает это с «разведывательными и диверсионными операциями Кремля в европейских водах».