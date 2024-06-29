«Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям», — сказал кандидат в президенты США в интервью блогеру Тому Билию, опубликованном на YouTube. Роберт Кеннеди-младший добавил, что такое развитие событий можно считать катастрофой для всей Америки.
В апреле глава специального комитета Казначейства Великобритании Харриет Болдуин также заявляла, что введенные международные санкции не смогли нанести серьезного урона российской экономике. Чем дольше действуют рестрикции, тем больше способов их обхода появляется, утверждала госпожа Болдуин.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Компании из ЕС обязали при работе с партнерами из третьих стран включать в соглашение пункт о запрете использования прав интеллектуальной собственности (ИС). До сих пор санкции не касались ИС.