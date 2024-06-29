Кеннеди-младший: экономика России стала сильнее из-за санкций США

«Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям», — сказал кандидат в президенты США в интервью блогеру Тому Билию, опубликованном на YouTube. Роберт Кеннеди-младший добавил, что такое развитие событий можно считать катастрофой для всей Америки.