Глава МИД Польши предложил играть в эскалацию с Россией

«Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро», — заявил польский чиновник.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.