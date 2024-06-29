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Глава МИД Польши предложил играть в эскалацию с Россией

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, например, конфисковав ее активы в ЕС, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро», — заявил польский чиновник.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

дипломатия