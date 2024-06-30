Никки Хейли предупредила, что замена Байдена не поможет Трампу

Предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли в ночь на 28 июня по Москве. Две трети телезрителей отдали предпочтение республиканцу, только треть назвали победителем Байдена. Сразу после завершения дебатов крупнейшие американские СМИ сообщили о смятении и даже панике в рядах Демократической партии и ее основных спонсоров, встревоженных состоянием действующего президента, который в эфире не раз говорил невнятно, путался в словах и выглядел растерянным.