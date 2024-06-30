Лафа закончилась: Жители Молдовы, которые захотят получить румынский паспорт, должны будут сдать обязательный экзамен по языку

Кроме того, в обновленном законе предусмотрено, что претендент на получение гражданства должен будет общаться на румынском языке с чиновниками Национального управления по гражданству или дипмиссий Румынии за границей как при подаче заявления, так и при принесении присяги. Это необходимо для того, чтобы можно было легко определить, владеет ли человек румынским языком.