Лафа закончилась: Жители Молдовы, которые захотят получить румынский паспорт, должны будут сдать обязательный экзамен по языку

В Румынии парламент принял новые правила получения румынского гражданства. Теперь претенденты должны будут подтвердить знание румынского языка на уровне не ниже B1. Это можно сделать, представив сертификат о знании языка, выданный румынским вузом или культурными институтами за границей. Также подойдет заверенная копия школьного аттестата, свидетельствующего о как минимум трехлетнем обучении на румынском языке.
Палата депутатов окончательно одобрила проект поправок к закону о румынском гражданстве, и теперь документ должен быть промульгирован президентом. В связи с этим Высший кассационный суд Румынии объявил, что до промульгации представит эти поправки на рассмотрение Конституционного суда.
Депутаты подчеркнули, что поправки, разработанные Министерством юстиции и требующие подтверждения знания румынского языка претендентами на гражданство, являются «дополнительными мерами защиты против мошеннического восстановления румынского гражданства на основании поддельных документов лицами, не имеющими никакой связи с Румынией». Исключение составляют лица, утратившие румынское гражданство в 1940 году, а также те, кому исполнилось 65 лет.
Кроме того, в обновленном законе предусмотрено, что претендент на получение гражданства должен будет общаться на румынском языке с чиновниками Национального управления по гражданству или дипмиссий Румынии за границей как при подаче заявления, так и при принесении присяги. Это необходимо для того, чтобы можно было легко определить, владеет ли человек румынским языком.