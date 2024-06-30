Жена Байдена рассказала, как он объяснил произошедшее на дебатах

Сам Байден признал в выступлении перед спонсорами, что понимает беспокойство в лагере демократов относительно дебатов. «У меня был не самый лучший вечер. Суть в том, что у меня был не самый лучший вечер, но и у Трампа тоже», — подчеркнул президент. Он пообещал, что демократы победят на выборах президента.