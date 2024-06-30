КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в создании азиатской версии НАТО

Внешнеполитическое ведомство выразило уверенность в том, что договоренность об укреплении оборонного сотрудничества, достигнутая лидерами США, Японии и Южной Кореи в прошлом году, «напоминает принцип коллективной обороны НАТО — если одно из государств-членов подвергнется нападению, организация посчитает его нападением на всех и применит силы обороны». «США, Япония и РК договорились о регулярном проведении совместных военных учений в нескольких пространствах подобно тому, как НАТО ежегодно проводит совместные военные учения во всех пространствах, в том числе на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Это говорит о том, что отношения между США, Японией и РК имеют вид азиатской версии НАТО», — резюмировал МИД.