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«Я выскажу»: Маск резко ответил на выпад проукраинского пользователя

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на обвинение в предвзятости со стороны симпатизирующего Украине пользователя соцсети X после своего ироничного поста, посвященного дебатам президента США Джо Байдена и Дональда Трампа.

Источник: AP 2023

Ранее Маск посмеялся над постом Демократической партии в X о «победе» Байдена на дебатах, написав в комментариях «лол». После этого один из пользователей, который отметил свой аккаунт флагами США и Украины, а в подписи указал «За Украину», обвинил бизнесмена в предвзятости.

«Платформа (X. — прим. ред.) нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова!» — ответил Маск.

Миллиардер ранее дал понять, что будет голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, недавно обсуждал с другими единомышленниками, как лучше всего «противостоять второму сроку» Байдена.

Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.