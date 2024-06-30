«Я выскажу»: Маск резко ответил на выпад проукраинского пользователя

Ранее Маск посмеялся над постом Демократической партии в X о «победе» Байдена на дебатах, написав в комментариях «лол». После этого один из пользователей, который отметил свой аккаунт флагами США и Украины, а в подписи указал «За Украину», обвинил бизнесмена в предвзятости.
«Платформа (X. — прим. ред.) нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова!» — ответил Маск.
Миллиардер ранее дал понять, что будет голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, недавно обсуждал с другими единомышленниками, как лучше всего «противостоять второму сроку» Байдена.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.