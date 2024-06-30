В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США “лузером” до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — написал парламентарий.
По его мнению, в Киеве сейчас важно ответить на вопрос, «а что делать дальше».
«Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский (а если он не понимает — то (глава офиса Андрей — Прим. Ред.) Ермак) должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента», — заявил Дубинский.
При этом, как считает депутат, проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот сможет переизбраться.
«Можно бесконечно упираться рогами в “границы 91 года”, но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС — эти рога быстро “опилят”», — резюмировал он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте.
Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.
В начале июня Зеленский заявил, что Трамп станет «президентом-лузером», если в случае победы на выборах договорится о завершении конфликта за счет Украины. В ходе дебатов Байден также несколько раз обозвал Трампа «лузером».