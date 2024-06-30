В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США “лузером” до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — написал парламентарий.