В Великобритании активисты вывесили плакат с изображением российского президента Владимира Путина за спиной лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа, из-за чего тот вынужденно прервал выступление на предвыборном митинге, сообщает The Independent. Ответственность за срыв выступления взяли на себя активисты Led By Donkeys, выступавшие против Brexit. Фарадж ранее обвинил Запад в начале конфликта России и Украины, а Лондон — в срыве переговоров.