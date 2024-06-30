Правящая партия Британии потребовала изучить «вмешательство России»

Речь идет о расследовании ABC, проведенном в июне. Телеканал обнаружил пять аккаунтов в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской) и изучил контент на них, сведения о местоположении администраторов страниц, а также купленную ими рекламу. В некоторых публикациях критиковалась помощь Украине со стороны Запада, выражалась поддержка лидеру партии Reform UK Наджейлу Фараджу. ABC пришел к выводу, что аккаунты — часть скоординированной кампании влияния с «нарративами Кремля», нацеленной на европейскую аудиторию.