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Лукашенко обратился к молодежи: будьте достойны своих великих предков и приумножайте богатства родной земли

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

«Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей — важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни. Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко заметил, что стремительно меняющийся мир ждет от молодых людей решительных шагов и поступков.

«Претворяйте в жизнь самые смелые идеи и замыслы. Будьте достойны своих великих предков. Приумножайте богатства родной земли, укрепляйте народное единство, сохраняйте историческую память и национальные традиции. Пусть каждый найдет свое призвание и достойно проявит себя на выбранном пути», — пожелал Президент.

Лукашенко Александр