Лукашенко обратился к молодежи: будьте достойны своих великих предков и приумножайте богатства родной земли

«Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей — важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни. Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси», — говорится в поздравлении.