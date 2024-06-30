Премьер-министр Башкирии поздравил молодежь республики с праздником.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поздравил жителей республики с Днем молодежи. Председатель кабмина РБ отметил, что это праздник энергии, нового взгляда на жизнь и креативности. т. к. молодых людей отличает желание всегда стремиться к чему-то новому, сделать мир лучше и чище.
«В Башкортостане к молодежи всегда было особое отношение. И сегодня под руководством Главы РБ Радия Хабирова мы стараемся уделять ее потребностям особое внимание. Все начинается со школьной скамьи. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 8 школ. В них пойдут учиться более 5 тысяч ребят. Но нельзя оставить без внимания и самореализацию, ведь знания получают, чтобы где-то их применять. Нужна площадка, на которой молодежь сможет развивать свои таланты. На это нацелена федеральная программа “Регион для молодых”. Башкортостан по объему привлеченных средств в рамках этого проекта занял четвертое место в России. С его помощью уже создаются современные молодежные центры в Уфе, Нефтекамске и в Учалах. Благодаря программе “Йэшлек-регион”, стартовавшей в республике в 2023-м, приводят в порядок и модернизируют учреждения, работающие с молодежью в Кумертау и Краснокамском районе. Молодых специалистов и ученых Башкирии поддерживает программа финансирования стажировок и улучшения жилищных условий, которая позволяет им развивать свои компетенции, не покидая малую родину».
Как подчеркнул премьер-министр региона, руководство Башкирии постоянно стимулирует желание молодежи помогать ближним и активно развивает волонтерское движение. Так, в 2023 году республика одержала победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел».
«Это позволило получить субсидию, которая улучшит материально-техническую базу десяти “Добро. Центров”, занимающихся развитием благотворительных и гражданских инициатив. А еще благодаря ей в республике будет реализован волонтерский проект, направленный на помощь молодым людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации и социально опасном положении».
Отдельно Назаров выделил развитие молодежного спортивного движения региона. По его данным, за последнюю пятилетку число занимающихся спортом выросло на 90 тысяч, составив 1 млн 157 тыс. человек.
«Всем вам, молодым, талантливым и по-хорошему дерзким, не только в этот день, но и всегда желаю наслаждаться своей юностью. Неслучайно говорят, что эти годы самые лучшие. Память о первой любви, первых успехах и профессиональном признании остается с нами на всю жизнь. И пусть ее начало в родной республике для вас будет ярким, успешным, полным здоровья и счастья».