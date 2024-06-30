Премьер-министр Башкирии поздравил молодежь республики с праздником.

«В Башкортостане к молодежи всегда было особое отношение. И сегодня под руководством Главы РБ Радия Хабирова мы стараемся уделять ее потребностям особое внимание. Все начинается со школьной скамьи. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 8 школ. В них пойдут учиться более 5 тысяч ребят. Но нельзя оставить без внимания и самореализацию, ведь знания получают, чтобы где-то их применять. Нужна площадка, на которой молодежь сможет развивать свои таланты. На это нацелена федеральная программа “Регион для молодых”. Башкортостан по объему привлеченных средств в рамках этого проекта занял четвертое место в России. С его помощью уже создаются современные молодежные центры в Уфе, Нефтекамске и в Учалах. Благодаря программе “Йэшлек-регион”, стартовавшей в республике в 2023-м, приводят в порядок и модернизируют учреждения, работающие с молодежью в Кумертау и Краснокамском районе. Молодых специалистов и ученых Башкирии поддерживает программа финансирования стажировок и улучшения жилищных условий, которая позволяет им развивать свои компетенции, не покидая малую родину».