С бойцом СВО простились в Эхирит-Булагатском районе

С отцом, сыном и мужем, погибшим во время проведения спецоперации, простились в Эхирит-Булагатском районе. Семену Ергонову было 42-год. Он ушел добровольцем на СВО. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр района Геннадий Осодоев.