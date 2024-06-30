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С бойцом СВО простились в Эхирит-Булагатском районе

У Семена Ергонова остались дети и жена.

Источник: Соцсети

С отцом, сыном и мужем, погибшим во время проведения спецоперации, простились в Эхирит-Булагатском районе. Семену Ергонову было 42-год. Он ушел добровольцем на СВО. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

— В его лице страна потеряла храброго, смелого воина, готового отдать свою жизнь за свободу, за мирное небо, — написал Осодоев.

Родился Семен Ергонов в деревне Дурлай Эхирит-Булагатского района. Закончил 11 классов, получил высшее образование. За жизнь он успел поработать в правоохранительных органах, учреждении здравоохранения и вахтовым методом.

Родные и близкие к участнику спецоперации отзываются о нем только с теплотой, ведь он был заботливым, добрым и любящим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО простятся в Усть-Куте. Евгений Бабин погиб при в зоне проведения спецоперации. В последний путь его проводят 1 июля.