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В Узбекистане заработает система фармакологического надзора — цель и задачи

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление потенциальных угроз, связанных с применением лекарственных средств. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли».

Источник: Sputnik.uz

Согласно законодательству организации, занимающиеся изготовлением, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут ответственными за обеспечение населения продукции с гарантированными качеством, безопасностью и эффективностью.

По отношению к данным организациям будут установлены особые правила осуществления государственного контроля.

В частности, будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление и своевременное реагирование на потенциальные угрозы, связанные с применением лекарственных средств.

Вместе с тем, деятельность компаний, занимающихся изготовлением лекарств и средств медицинского назначения, будет контролироваться уполномоченными органами.

"В организациях, занимающихся изготовлением, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будет внедрен порядок осуществления надзора за соблюдением требований выданных им лицензий путем уведомления уполномоченного органа не более одного раза в год.

говорится в документе.

Кроме того, лекарственные средства смогут рекламировать в СМИ только после с разрешения Минздрава.

«Контент, разработанный в целях рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок на телерадиоканалах, будет передаваться в эфир на основании заключения, выданного Министерством здравоохранения».

подчеркнуто в указе.

Новые требования также коснутся хранения медикаментов. В частности, создание новых таможенных и свободных складов хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться в обязательном порядке в соответствии с требованиями «Надлежащей практики хранения — GSP».

Система фармакологического надзора будет основана на требованиях международных стандартов, таких как ICH GCP, ICH E2A, ICH E2B, ICH E6.

Она будет включать:

  • сбор информации о безопасности лекарственных средств: информация будет собираться от всех субъектов обращения лекарственных средств, включая пациентов, врачей, фармацевтов, производителей и дистрибьюторов;
  • оценку безопасности лекарственных средств: информация, собранная в рамках системы фармакологического надзора, будет оцениваться специалистами для выявления потенциальных рисков для безопасности пациентов;
  • реагирование на потенциальные угрозы: в случае выявления потенциальных угроз для безопасности пациентов будут приниматься соответствующие меры, такие как отзыв лекарственного средства с рынка, ограничение его применения или изменение информации в инструкции по применению.

Система позволит своевременно выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарственных средств, что приведет к снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи.

медицина