FT узнала, кто может убедить «стареющего боксера» Байдена выйти из гонки

Еще один из источников FT среди консультатнов в демпартии рассказал, что шок от выступления Байдена на дебатах в некоторых кругах перерос в гнев в адрес ближайшего окружения президента, которые на протяжении последних месяцев опровергали все вопросы о его возрасте и пригодности для должности. «Я думаю, что даже против такой любимой всеми фигуры, как доктор [Джилл] Байден, возникнет огромная негативная реакция, поскольку она говорит нам, что все было прекрасно, хотя это было явно не так», — рассказал собеседник газеты.