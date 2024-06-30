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Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем города

30 июня жители Новосибирска отметят День города.

Источник: РИА "Новости"

Для сибиряков подготовлена обширная развлекательная программа.

С праздничным днем горожан поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В своем поздравлении он отметил, что Новосибирск является современным и гостеприимным городом, который преображается буквально на глазах.

«А его главное богатство — люди! Новосибирцы всегда отличались усердием, радушием, гостеприимством», — заявил губернатор Андрей Травников.

Стоит отметить, что основные мероприятия будут проходить на Михайловской набережной.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что три человека получили звание Почетного жителя Новосибирска на День города.