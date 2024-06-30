Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем города

Для сибиряков подготовлена обширная развлекательная программа.
С праздничным днем горожан поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В своем поздравлении он отметил, что Новосибирск является современным и гостеприимным городом, который преображается буквально на глазах.
«А его главное богатство — люди! Новосибирцы всегда отличались усердием, радушием, гостеприимством», — заявил губернатор Андрей Травников.
Стоит отметить, что основные мероприятия будут проходить на Михайловской набережной.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что три человека получили звание Почетного жителя Новосибирска на День города.