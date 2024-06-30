Юрий Ермошкин завершил работу в должности министра культуры Хабаровского края

Министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин завершил работу в должности и выразил благодарность за совместную работу и поддержку. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За четыре года работы в команде Михаила Дегтярева культурная политика была переформатирована и ориентирована на людей, что привело к росту числа посещений культурных мероприятий на пять миллионов единиц.
Были реализованы флагманские инициативы, созданы новые объекты культуры, увеличены премии в профессиональных конкурсах в области искусств, активизирована гастрольная деятельность и создано Агентство креативных индустрий.
«В рамках нацпроекта “Культура” в регион привлечено около миллиарда рублей, что позволило обучить более 1,8 тысячи человек. Были реализованы значимые проекты, финансируемые Президентским фондом культурных инициатив, в результате чего в регион привлечено более 180 миллионов рублей», — сказал экс-министр Юрий Ермошкин.
Бывший министр выразил благодарность министру культуры России, правительству Хабаровского края, епархии, руководителям территориальных управлений федеральных органов власти, депутатам Закдумы и многим другим.
«Уверен, что культуру Хабаровского края ждет только дальнейшее развитие и процветание», — написал Юрий Ермошкин в телеграм-канале.