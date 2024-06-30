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Радий Хабиров проинспектирует благоустройство села Верхотор

Радий Хабиров проинспектирует благоустройство села Верхотор.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров решил отправиться в Ишимбайский район, чтобы ознакомиться с ходом благоустройства села Верхотор и развитием туристических объектов.

«Доброе утро всем! Сегодня воскресенье, и есть возможность поехать по республике — посмотреть развитие наших туристических точек. Цель — доехать до Ишимбайского района, до села Верхотор. Оно очень старое, там сохранились руины медеплавильного завода, основанного в XVIII веке. Есть красивый храм и мост второй половины XIX века. В прошлом году концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас там активно идут работы — хочу посмотреть, как все происходит».

сообщил руководитель региона.

Хабиров подчеркнул, что в Башкирии уделяют большое внимание развитию туристической инфраструктуры.

«У нас в республике много таких интересных мест, но надо их облагораживать, создавать условия для туристов. Буду обо всем рассказывать. А оператором у меня сегодня будет моя жена) До встречи!».

прокомментировал Глава РБ.