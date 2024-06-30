Радий Хабиров проинспектирует благоустройство села Верхотор.

«Доброе утро всем! Сегодня воскресенье, и есть возможность поехать по республике — посмотреть развитие наших туристических точек. Цель — доехать до Ишимбайского района, до села Верхотор. Оно очень старое, там сохранились руины медеплавильного завода, основанного в XVIII веке. Есть красивый храм и мост второй половины XIX века. В прошлом году концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас там активно идут работы — хочу посмотреть, как все происходит».