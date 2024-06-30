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Посол РФ: тема создания российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов в разговоре с «РИА Новости» заявил, что тема создания в стране российской военной базы остается в повестке переговоров. По его словам, стороны еще не обсуждали детали.

Источник: AP 2023

Отвечая на соответствующий вопрос, господин Бикантов сказал, что тема создания базы «в целом продолжает находиться в повестке» переговоров в области военного сотрудничества.

«Однако эта тема не находится в активной фазе. Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет», — заключил он.

В апреле текущего года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI заявил о возможном создании такой базы в восточной части страны. По его словам, российская база могла бы обеспечить безопасность границ республики. Тогда он отмечал, что у страны уже был опыт размещения французских и американских военных баз.

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