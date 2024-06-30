Во Франции стартовали парламентские выборы

Правые и ультраправые пришли первыми не только во Франции, но и в Австрии и Италии, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции: «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — предварительно получат в сумме 141 из 720 мест (некоторые страны еще не предоставили финальные результаты). На уровне всего ЕС победу одержали консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP). Ожидается, что она получит 188 из 720 мандатов.