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«Не исключено»: в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США могут поменять курс по Украине и оставить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента страны, заявил генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай в интервью N-TV.

Источник: РИА "Новости"

«Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: “Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело”. И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине», — отметил он.

Джир-Сарай также предположил, что в скором времени Вашингтон все меньше будет интересовать ситуация в Европе и он сконцентрируется на Китае. В результате, добавил он, США не будут готовы финансировать безопасность европейских стран.

Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.