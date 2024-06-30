«Не исключено»: в ФРГ предупредили Украину об ударе от главного союзника

«Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: “Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело”. И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине», — отметил он.
Джир-Сарай также предположил, что в скором времени Вашингтон все меньше будет интересовать ситуация в Европе и он сконцентрируется на Китае. В результате, добавил он, США не будут готовы финансировать безопасность европейских стран.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.