Сальдо заявил, что ВСУ выбили с левобережья Херсонской области

В июне Сальдо заявил, что украинские военные стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки. «Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — рассказал он, пояснив, что имеет в виду поселок Днепряны. Минобороны России неоднократно отчитывалось о срыве попыток украинских сил пересечь реку.