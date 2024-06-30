Доноры демократов думают исключить Байдена из предвыборной гонки

Телеканал CNN после дебатов в пятницу распространил информацию о том, что демократы в панике после выступления хозяина Белого дома.
«(Доноры демократов — Sputnik) вели обсуждения с политическими советниками о тайных положениях, в соответствии с которыми Байден может быть исключен из списка кандидатов против своей воли и заменен другим человеком на съезде Демократической партии или до него».
Доноры демократов хотели пообщаться с супругой президента, чтобы убедить ее отговорить мужа от участия в выборах. При этом один из доноров уже отказался от проведения мероприятия по сбору средств на выборы для Джо Байдена.
Также доноры думают над тем, чтобы значимые в Демократической партии фигуры вроде Барака Обамы, Нэнси Пелоси и Чака Шумеры могли задействовать свой авторитет и убедить действующего президента отказаться от участия в выборах.
Часть демократов рассчитывает, что Джо Байден сам откажется от проведения кампании.