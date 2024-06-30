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Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению Токаева

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

«2−4 июля 2024 года по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества».

говорится в сообщении.

Напомним, Казахстан готовится принимать высоких гостей. На следующей неделе внимание всего мира будет приковано к Астане — на саммит Шанхайской организации сотрудничества в столицу приедут главы государств и правительств 16 стран.