В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат

«Большинство законопроектов, касающихся контролирующих институтов, таких как Служба информации и безопасности, Антикоррупционный центр, МВД, а теперь и Национальный орган по неподкупности, которые принимаются парламентским большинством партии “Действие и солидарность” (ПДС), преследуют только одну цель: дать им больше полномочий, которые можно использовать против тех… кто будет бороться против этого режима», — написал Албу в своем Telegram-канале.
Он считает, что ПДС лишь на словах продвигает идеи демократии, но на самом деле «власть скатывается к диктаторскому режиму».
«Я уверен, что все эти инструменты в итоге будут применены против представителей действующей власти», — добавил депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.