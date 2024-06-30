Во Франции началось голосование на выборах в парламент

Основная часть избирательных участков будет работать до 18 часов, но в крупных городах они могут продлить свою работу и до 20 часов, если будет большой поток избирателей.
В заморских департаментах Франции голосование уже практически завершилось. Предварительные итоги будут озвучены после закрытия всех участков.
В Национальном собрании Франции 577 депутатских кресел. Французам впервые предстоит выбрать депутатов в максимально сжатые сроки.
Ранее 9 июня президент Эммануэль Макрон сообщил о роспуске парламента после провала на выборах в европейский парламент и заявил, что в стране пройдут внеочередные выборы. На агитацию у партий было меньше трех недель.
Согласно данным социологических опросов, у «Национального объединения» — 37%, левой коалиции «Новый народный фронт» — 28%, а у президентского движения «Вместе» — 20%. Ожидается, что в выборах примут участие 67% избирателей, что на 20% больше, чем на выборах в парламент в 2022 году.