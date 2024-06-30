Во Франции началось голосование на выборах в парламент

Согласно данным социологических опросов, у «Национального объединения» — 37%, левой коалиции «Новый народный фронт» — 28%, а у президентского движения «Вместе» — 20%. Ожидается, что в выборах примут участие 67% избирателей, что на 20% больше, чем на выборах в парламент в 2022 году.