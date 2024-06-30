Президент Молдовы удивляет европейцев: «Почему в Италии, например, открывается 30−40 участков, а в России, где молдавских граждан больше, всего пять» — представитель ПАСЕ

«Мы, представители ПАСЕ встречались с Майей Санду после ее победы на прошлых выборах, и тогда предупредили: говорите осторожнее, выступая от имени большинства, так как оно принадлежит не только вам, но и другим партиям. Что ж, мы скоро встретимся снова, когда в Кишинев прибудет Миссия наблюдателей ПАСЕ на выборах», — заключил Стефан Шеннах.