Президент Молдовы удивляет европейцев: «Почему в Италии, например, открывается 30−40 участков, а в России, где молдавских граждан больше, всего пять» — представитель ПАСЕ

Вопрос о политической мотивированности количества избирательных участков за рубежом для голосования на выборах в Республике Молдова всегда поднимался при подготовке отчетов Наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил участник наблюдательных миссий на выборах в Молдове от ПАСЕ Стефан Шеннах в ходе встречи с представителями парламентской оппозиции и экспертного сообщества, которая состоялась на площадке летней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Как отметил Стефан Шеннах, у наблюдателей всегда вызывало недоумение, «почему в Италии, например, открывается 30−40 участков, а в России, где молдавских граждан больше, всего пять».
В ходе обсуждения недавно принятого закона о частичном внедрении голосования по почте подчеркивалось, что этот документ также не учел интересы всех молдавских избирателей, хотя на это особо обращала внимание парламентская оппозиция.
«Мы, представители ПАСЕ встречались с Майей Санду после ее победы на прошлых выборах, и тогда предупредили: говорите осторожнее, выступая от имени большинства, так как оно принадлежит не только вам, но и другим партиям. Что ж, мы скоро встретимся снова, когда в Кишинев прибудет Миссия наблюдателей ПАСЕ на выборах», — заключил Стефан Шеннах.
Депутаты от парламентского оппозиционного блока и представители экспертного сообщества находились в Страсбурге с 24 по 28 июня. Они встретились с руководителями политических групп ПАСЕ, содокладчиками по Молдове, представителями Мониторингового комитета и Венецианской комиссии, пишет @enewsmd.