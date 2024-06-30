В МИД РФ заявили, что Киев закручивает гайки мобилизации

Дипломат обратил внимание, что с 1 июля в соответствии с украинским законом теряют право на отсрочку студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения. Кроме того, сотрудники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, списки которых будут пересматривать и отсеивать часть для передовой. Также подлежат мобилизации теперь имеющие статус «ограниченно пригодный», который отменяется новым законом, им придется заново подтверждать свою «медицинскую ограниченность», указал Мирошник.