В МИД РФ заявили, что Киев закручивает гайки мобилизации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Киев с 1 июля ужесточает мобилизацию, скоро бронь останется только у «друзей Владимира Зеленского». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«С 1 июля еще несколько категорий украинцев теряют право на отсрочку от мобилизации. Это прописано в законе о тотальной мобилизации, принятом весной, — написал он в своем Telegram-канале. — Киев закручивает гайки мобилизации».
По словам Мирошника, скоро бронь от мобилизации будет только у «друзей Зеленского — олигархов, депутатов и их детей, а остальных ждет “могилизация”».
Дипломат обратил внимание, что с 1 июля в соответствии с украинским законом теряют право на отсрочку студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения. Кроме того, сотрудники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, списки которых будут пересматривать и отсеивать часть для передовой. Также подлежат мобилизации теперь имеющие статус «ограниченно пригодный», который отменяется новым законом, им придется заново подтверждать свою «медицинскую ограниченность», указал Мирошник.