Спикер Рады анонсировал перестановки в правительстве Украины

«Я убеждён, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам», — приводите его слова издание «СТРАНА.ua».
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы.
Верховная рада вскоре рассмотрит кадровые перемены в правительстве, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
«Я убеждён, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам», — приводите его слова издание «СТРАНА.ua».
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы.