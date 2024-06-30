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Спикер Рады анонсировал перестановки в правительстве Украины

Верховная рада вскоре рассмотрит кадровые перемены в правительстве, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Источник: Reuters

«Я убеждён, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам», — приводите его слова издание «СТРАНА.ua».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы.