Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане

В рамках визита высокого гостя в Ташкенте планируется провести переговоры на высшем уровне. В повестке дня — вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального сотрудничества.