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Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Узбекистан, сообщил пресс-секретарь премьер-министра.

Источник: Правительство республики Узбекистан

«Антониу Гутерриш прибыл в нашу страну с официальным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева. В Ташкентском международном аэропорту высокого гостя встретили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица».

говорится в сообщении.

После короткой беседы Генеральный секретарь ООН в сопровождении министра иностранных дел Узбекистана отбыл в отведенную для него резиденцию.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет находиться в стране с официальным визитом с 30 июня по 1 июля.

В рамках визита высокого гостя в Ташкенте планируется провести переговоры на высшем уровне. В повестке дня — вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального сотрудничества.

ООН