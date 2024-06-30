Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане

«Антониу Гутерриш прибыл в нашу страну с официальным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева. В Ташкентском международном аэропорту высокого гостя встретили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица».
После короткой беседы Генеральный секретарь ООН в сопровождении министра иностранных дел Узбекистана отбыл в отведенную для него резиденцию.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет находиться в стране с официальным визитом с 30 июня по 1 июля.
В рамках визита высокого гостя в Ташкенте планируется провести переговоры на высшем уровне. В повестке дня — вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального сотрудничества.