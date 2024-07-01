Бойца СВО из Тулунского района посмертно наградили орденом Мужества

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Уроженец села Гадалей Александр Лыткин погиб в зоне проведения спецоперации. Он служил огнеметчиком штурмом роты и посмертно был награжден орденом Мужества. Об этом сообщила на своей странице в соцсети мэр района Александр Тюков.
— 20 мая 2024 года, выполняя боевое задание в ходе проведения СВО, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество старшина Лыткин Александр погиб. Ценой своей жизни он до конца выполнил свой воинский долг, — написал Тюков.
Чтобы отправится на защиту Родины, Александр Лыткин заключит контракт с Минобороны. Прощание с героем пройдет 1 июля с 13:00 до 14:00 в культурно-досуговом центре села Гадалей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО из Эхирит-Булагатского района простятся 1 июля. Мужчина погиб при выполнении боевой задачи. У него остались жена и дети.