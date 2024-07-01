Бойца СВО из Тулунского района посмертно наградили орденом Мужества

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Уроженец села Гадалей Александр Лыткин погиб в зоне проведения спецоперации. Он служил огнеметчиком штурмом роты и посмертно был награжден орденом Мужества. Об этом сообщила на своей странице в соцсети мэр района Александр Тюков.